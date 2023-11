Calcio donne serie B

Trasferta breve ma gara dal peso specifico elevatissimo per il Ravenna Women che oggi pomeriggio (ore 14,30) sul sintetico di Acquaviva affronta il San Marino in uno dei due derby della serie B femminile. Non sono due squadre in grande salute: il San Marino ha 5 punti, frutto della vittoria di Tavagnacco – ancora a quota 0 come il Ravenna – per 2-1 e dei due pareggi ottenuti contro Parma e Arezzo.

Le Titane segnano col contagocce: appena 6 i gol realizzati, di cui ben 4 da Raffaella Barbieri, ma hanno una buona difesa, con 11 gol subiti. Di contro il Ravenna ha il peggior attacco e la peggior difesa: 2 reti fatte e 22 subite e la naturale esigenza di trovare i rinforzi giusti al mercato di dicembre per non sprofondare anzitempo in serie C. "Nell’ultima gara – ha detto il tecnico ravennate, Elena Proserpio Marchetti (nella foto) – ho visto netti miglioramenti dal punto di vista del gioco e penso che in questo momento ci manchi solo la giusta cattiveria agonistica per togliere di dosso dalle ragazze la paura. Abbiamo una squadra molto giovane, con giocatrici che hanno un ampio margine di miglioramento. Paghiamo un po’ la minor conoscenza della categoria ma le mie atlete dimostrano grande entusiasmo ad ogni allenamento e un morale sempre alto". Sarà anche la partita degli ex, visto che sulla panchina dell’Academy siede Massimo Ricci, negli ultimi due anni in giallorosso, mentre Francesca Lanotte è il direttore generale del Ravenna, per anni dietro la scrivania del San Marino.

Programma B femminile, 7ª giornata (ore 14,30): Brescia-Genoa, Cuneo-Lazio, Parma-Ternana, Pavia-Chievo, Res Roma-Cesena, San Marino-Ravenna, Tavagnacco-Bologna. Giocata ieri: Verona-Arezzo 4-0.

Classifica: Lazio, Ternana 18; Cesena e Verona 15; Parma 13; Genoa 12; Brescia 10; Pavia 9; Chievo 8; Freedom Cuneo 6; Bologna, S. Marino 5; Arezzo, Res Roma 4; Ravenna, Tavagnacco 0.

