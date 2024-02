Calcio donne serie B: dopo il blitz di Ravenna caccia al bis. Nocchi guida l’assalto al Chievo

AREZZO

Il girone di ritorno dell’Arezzo calcio femminile è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria di domenica scorsa a Ravenna. La squadra del tecnico Eracloeus, ora, torna davanti al pubblico del Comunale, dove oggi alle 14,30 affronta il Chievo, che all’andata s’impose 3-1.

"Ci prepariamo sempre per vincere – ha detto Eracleous alla vigilia – L’importante è preparare sempre un piano di gioco per cercare la vittoria. Il Chievo ha cambiato molto nel mercato invernale, hanno aggiunto tanto talento e hanno un tecnico molto preparato. In classifica hanno quattro punti di vantaggio e noi proveremo ad accorciare il divario". L’allenatore ha fatto poi il punto sugli infortuni: "Le ultime tre gare hanno lasciato qualche strascico, ma contiamo di recuperare tutte le ragazze". Queste, quindi, le convocate per la gara odierna al Comunale: Holzer e Nardi in porta; Blasoni, Fortunati, Lorieri, Perarnau, Toomey e Tuteri in difesa; Bergros, Cagnina, Imprezzabile, Licco, Martino e Paganini a centrocampo e Carcassi, Diaz, Gnisci, Miotto, Nocchi e capitan Razzolini in attacco.