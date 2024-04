Calcio donne serie B. Le amaranto di Leoni cadono nel finale a Parma. E ora cinque gare per evitare la retrocessione

AREZZO

Arezzo calcio femminile beffata nel finale a Parma. Sabato scorso le amaranto hanno tenuto testa a una delle migliori squadre del campionato cadetto, attualmente quarta in classifica, subendo il gol del definitivo 2-1 a tempo praticamente scaduto. Prima frazione di marca emiliana, con il vantaggio delle padrone di casa dopo dieci minuti firmato da Nichele, brava a depositare in rete un cross sul secondo palo di Distefano. Le gialloblù potrebbero raddoppiare qualche minuto dopo ma Holzer fa buona guardia sulla battuta a rete di Silvioni a centro area. Nella ripresa le amaranto alzano il baricentro e a un quarto d’ora dal termine beneficiano di un rigore per atterramento di Carcassi in area: Razzolini dagli undici metri spiazza il portiere avversario e fa 1-1. Il Parma non ci sta, sfiora il nuovo vantaggio con due conclusioni ravvicinate all’85’ e poi conquista a sua volta un rigore con la ex di turno Ploner atterrata da Tuteri. Dal dischetto Beil non sbaglia.

"Prendere gol alla fine fa male – ha detto l’allenatrice amaranto Leoni al termine della gara – perché le ragazze si erano meritate il pareggio nella ripresa. Mi dispiace per la prestazione nel primo tempo. Durante l’intervallo mi sono arrabbiata e le ragazze hanno reagito come speravo". La classifica, dopo i risultati di questo fine settimana, si è accorciata: cinque i punti di vantaggio sul Pavia terzultimo. Ora la pausa per le nazionali, poi via a cinque partite in meno di un mese che l’Arezzo non potrà sbagliare: Freedom e Brescia in casa, Res Roma in trasferta, Pavia in casa e Tavagnacco fuori.