CALCIO DONNE SERIE B. Le amaranto senza scampo anche a Verona. E la panchina di Eracleous è a rischio

Netta sconfitta per l’Arezzo femminile che soccombe a Verona senza troppe attenuanti. Hellas subito avanti (8’) con Peretti che segna dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 14’ il Verona raddoppia: stavolta Peretti ispira Meneghini che trova l’impatto giusto. Al 22’ le venete calano addirittura il tris: Rognoni si invola sulla sinistra eludendo Zito e servendo a Peretti una palla che è un gioco da ragazzi depositare in rete per la personale doppietta. Nella ripresa continua il calvario delle amaranto. Al 55’ il cross di Bison dalla destra viene respinto corto da Nardi e per Rognoni è un tap in fin troppo facile per il definitivo 4-0- Dopo questo pesante ko la classifica dell’Arezzo si fa preoccupante (appena 4 punti e una sola vittoria) e la panchina di Mike Eracleous non è più così solida. Urge una svolta.