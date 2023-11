CALCIO DONNE SERIE B. Le citte di Eracleous a Verona con l’obiettivo del primo blitz

Seconda trasferta a Verona in poco più di un mese per l’Arezzo femminile: dopo aver fatto visita al Chievo per la seconda giornata del campionato di serie B, stavolta la compagine del tecnico Eracleous affronta l’Hellas, quinta in classifica a pari punti (12) con il Genoa. Le amaranto, a quota 4, occupano la terzultima piazza in coabitazione con la Res Roma e cercheranno di dare continuità di risultati utili dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro il San Marino al Comunale. Fischio d’inizio oggi alle ore 17 al Sinergy Stadium di Verona.