Calcio donne serie B. Le ragazze di Eracleous affrontano la Res Roma

Vigilia dell’ultima partita del 2023 per l’Arezzo calcio femminile. Domani, infatti, le ragazze del tecnico Mike Eracleous affronteranno la Res Roma per l’undicesimo turno del campionato di serie B prima della sosta natalizia. Sotto l’albero, le amaranto vogliono regalarsi tre punti che significherebbero aggancio in classifica proprio ai danni della formazione romana e prosecuzione della striscia positiva di risultati utili. La gara si disputerà allo stadio comunale "Nedo Cuccoli" di Castiglion Fibocchi alle ore 14,30. Oggi, rifinitura mattutina a partire dalle 10,30 sempre a Castiglion Fibocchi: il tecnico ha l’intera rosa a disposizione, comprese le ultime arrivate, le spagnole Bea Parra e Marta Perarnau, che hanno già debuttato a Brescia.