Calcio donne serie b. Le ragazze di Leoni tornano al successo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Sono tre punti di platino quelli conquistati dall’Arezzo femminile contro la Freedom di Cuneo domenica sul campo di Tavarnuzze, che ha eccezionalmente ospitato una gara interna delle amaranto. Il gol decisivo è arrivato solo a tempo quasi scaduto grazie a un rigore trasformato da Miotto, ma le ragazze di Leoni avevano legittimato l’intera posta colpendo, nell’arco della gara, due pali e una traversa. L’allenatrice amaranto non può che sorridere dopo il triplice fischio: "Vittoria importante, avevo detto alle ragazze che questa gara valeva sei punti. Anche se è arrivato al fotofinish, il successo è meritato: è la prova che non molliamo mai". In classifica l’Acf ora allunga sulla zona retrocessione, distante sette lunghezze quando mancano sei turni al termine.