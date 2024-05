Calcio donne serie B: obiettivo raggiunto dopo il successo sul Pavia. Razzolini regala la salvezza. La festa amaranto può iniziare

AREZZO

Può partire la festa: l’Arezzo femminile è salva in serie B con tre giornate d’anticipo. È questo il verdetto al termine della sfida del Comunale contro il Pavia giocata mercoledì 1° maggio. Le amaranto si sono imposte di misura grazie alla rete di Razzolini e hanno archiviato la pratica, distaccando proprio le lombarde terzultime di undici punti. Non è un caso che il sigillo decisivo sia arrivato dalla capitana e miglior realizzatrice amaranto in campionato con dieci reti: un’autentica trascinatrice anche nei momenti più delicati di una stagione complessa e che ha vissuto, a marzo, anche l’avvicendamento tra Michalis Eracleous e Ilaria Leoni alla guida tecnica della squadra. Di pregevole fattura la sua rete al minuto 37 del primo tempo, scattando sulla verticalizzazione di Miotto, sterzando sul destro in area di rigore e lasciando partire una conclusione potente e precisa all’incrocio opposto.

Tanto è bastato per prendersi l’intera posta e far partire i festeggiamenti al triplice fischio. "Era l’obiettivo minimo e sono contento che lo abbiamo centrato in anticipo – ha dichiarato il presidente Massimo Anselmi. – È bello che ci siano tante giovani in campo anche dalla nostra Primavera perché significa margini di crescita e sguardo già al futuro".

A tal proposito, Anselmi rassicura: "Abbiamo già dei punti di riferimento e individuato ciò che può servire per fare sempre meglio". Tra le artefici di questa salvezza c’è anche la tecnica amaranto Leoni: "Sono contenta di questo traguardo – ha detto – che non era scontato. Le ragazze si meritavano una vittoria del genere".

Adesso, le prossime tre sfide con Tavagnacco già retrocesso, Cesena ancora in lotta per la promozione e Bologna serviranno per provare a scalare ancora qualche posizione e terminare il torneo in bellezza, dando anche minutaggio ad alcune giovani in rampa di lancio.

Luca Amorosi