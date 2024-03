Calcio donne serie B: obiettivo riscatto dopo il ko contro la Ternana. Leoni cerca una gioia sul Titano

AREZZO

Vuole tornare a vincere l’Arezzo donne. Per la classifica, così da allontanare la terzultima posizione occupata proprio dal San Marino che ospiterà le amaranto domani. Per la nuova allenatrice Ilaria Leoni, a caccia della prima gioia sulla panchina della prima squadra dopo l’esordio perso contro la forte Ternana. E anche per il presidente Massimo Anselmi, che alla vigilia di questa trasferta, la seconda di fila, è tornato a parlare per motivare la squadra: "La partita di domani è fondamentale per il finale di stagione. È un esame da affrontare a testa alta e con consapevolezza per crescere come gruppo".

Il presidente ne ha approfittato anche per spiegare la scelta del cambio di guida tecnica: "Eracleous avrebbe comunque lasciato a fine stagione quindi abbiamo pensato di programmare subito la prossima. Non è stato facile perché avevamo un ottimo rapporto. La scelta di Leoni è stata una diretta conseguenza: in lei vedo fame e ambizione e mi aspetto di vedere una squadra con le stesse caratteristiche". Fischio d’inizio della gara con San Marino alle ore 14.30.