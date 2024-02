Calcio donne serie B. Razzolini-gol, le amaranto passano a Ravenna. La zona retrocessione adesso e più lontana

AREZZO

Basta un calcio di rigore trasformato da capitan Razzolini all’Arezzo calcio femminile per espugnare il campo del Ravenna, fanalino di coda del campionato di serie B, nel primo turno del girone di ritorno. Un successo più sofferto del previsto, forse, ma che permette comunque di aggiungere punti in classifica dopo due sconfitte consecutive e assestarsi a metà classifica, allontanando quasi definitivamente la zona retrocessione, distante ora ben 11 punti. Le padrone di casa hanno provato a impensierire le amaranto soprattutto nella seconda metà del primo tempo e nell’assalto finale alla ricerca del gol del pari, ma nel complesso l’Arezzo si è fatto preferire, costruendo diverse palle gol non sfruttate in avvio dei due tempi e approfittando in ripartenza dei maggiori spazi lasciati dalle romagnole.

"È arrivata la vittoria è questo è quello che più conta – ha detto il tecnico Eracleous al termine della gara – Ci è mancata la giocata giusta nella loro area di rigore, ma è merito anche del Ravenna che si è difeso molto bene. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché loro non hanno più niente da perdere e si sono rinforzate nel mercato di gennaio". Ai microfoni è intervenuta anche la centrocampista Licco: "Sono contenta a livello personale per il minutaggio che sto avendo e per la vittoria della squadra. In settimana avevamo preparato bene la partita e lo abbiamo dimostrato".

L.A.