Calcio donne serie B. Scontro clou col Bologna per le citte amaranto

Ultima giornata del girone d’andata di serie B per l’Arezzo calcio femminile, che dopodomani al Comunale ospita il Bologna in un autentico scontro diretto di centroclassifica. Le rossoblù, infatti, seguono le amaranto a tre punti di distanza e cercano riscatto dopo due sconfitte di seguito contro Brescia ed Hellas Verona. Anche le ragazze di Eracleous però vogliono riprendere subito la marcia interrotta dalla sconfitta di Cesena contro le bianconere quarta forza del torneo per ottenere la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche e concludere in bellezza un girone d’andata in crescendo.

In preparazione di questa sfida, che prenderà il via alle ore 14,30, le amaranto effettueranno ancora due sedute di allenamento oggi pomeriggio e domani mattina, entrambe sul sintetico del centro sportivo Montefeltro.