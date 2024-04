CALCIO DONNE SERIE B. Scontro diretto per le amaranto di Leoni. Domenica c’è il Freedom Cuneo

C’è una sfida molto importante in ottica salvezza per l’Arezzo calcio femminile nel campionato di serie B. Domenica, le amaranto affronteranno la Freedom Cuneo in casa, anche se allo stadio "Ascanio Nesi" di Tavarnuzze. Le piemontesi sono reduci da un successo prezioso contro il Brescia e ora inseguono le ragazze di Leoni, a quota 24 punti, a una sola lunghezza di distacco. È dunque un autentico scontro diretto, visto che il Pavia terzultimo è distante 5 punti dall’Arezzo e quattro dalla Freedom. Le amaranto effettueranno altre due sedute di allenamento prima della sfida in terra fiorentina in programma alle 15 di domenica.