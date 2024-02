Calcio donne serie B: seconda giornata del girone di ritorno. Razzolini non basta alle amaranto. E il Chievo passa al Comunale

AREZZO

Esce sconfitta dal Comunale l’Arezzo calcio femminile, battuta ieri 2-1 dal Chievo Women nell’incontro valevole per la seconda giornata di ritorno di serie B. Dopo una iniziale fase di studio, la squadra ospite passa in vantaggio al quarto d’ora grazie a un gran gol di Ketis, che colpisce di prima intenzione una palla in uscita dall’area di rigore amaranto e infila la sfera all’angolino con un tiro potente e preciso. L’Arezzo però non si scompone e al 27’ perviene al pareggio grazie all’opportunismo di capitan Razzolini, che approfitta della frittata combinata dalla portiera gialloblù Soggiu, la quale tarda a rinviare a pochi metri dalla linea di porta e si fa beffare dall’attaccante aretina che deposita in fondo al sacco. La parità ristabilita suggerisce prudenza alle due squadre, che non creano più occasioni concrete fino all’intervallo.

Nella ripresa avvio choc per le amaranto, con Blasoni che si addormenta nella propria area e favorisce la battuta a rete di Picchi, che sigla il nuovo vantaggio delle veronesi dopo appena un minuto. Stavolta le amaranto accusano il colpo e il Chievo prova a chiudere la sfida: Poli in area viene ribattuta sul più bello al 56’. Eracleous nel finale inserisce forze fresche, ma il risultato non cambia più, nonostante gli sforzi dell’Acf che sfiora il pari con Diaz, Miotto e sugli sviluppi di un corner a tempo scaduto.

L.A.