Calcio donne serie B: ultima gara interna stagionale. Amaranto di scena al Comunale. Leoni va a caccia di altre conferme

AREZZO

Tutto pronto per l’ultima partita al Comunale della stagione dell’Arezzo calcio femminile. Domani alle ore 15, le amaranto ospiteranno il Cesena per il penultimo turno del campionato di serie B. Il clima sarà di festa, visto che la squadra allenata da Leoni ha già conquistato l’aritmetica salvezza già da due turni. Le romagnole, rivelazione del torneo, hanno invece ancora una piccola speranza di agguantare il secondo posto che varrebbe lo spareggio con la penultima di serie A per conquistare la promozione, ma devono vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.

Motivazioni diverse, insomma, anche se pure l’Acf vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico, magari centrando un altro successo (sarebbe il terzo consecutivo) per chiudere in crescendo un campionato che si concluderà poi con la trasferta di Bologna di domenica 19 maggio. Rifinitura stamani alle 10,30 a Ceciliano agli ordini della tecnica Ilaria Leoni, per la quale potrebbe arrivare la conferma in panchina anche per la prossima stagione, per rifinire gli ultimi dettagli in vista di domani. E sempre al centro sportivo di Ceciliano, per sabato 18 maggio, la società amaranto ha intanto annunciato l’Open Day della propria scuola calcio riservato alle bambine nate dal 2012 al 2018. Appuntamento alle ore 16.