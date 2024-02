Calcio donne serie C. Le amaranto a Formello. Mister Mike sfida la Lazio

AREZZO

Trasferta affascinante quella di domani per l’Arezzo calcio femminile, che sarà di scena niente meno che a Formello per affrontare la Lazio seconda della classe nel campionato di serie B.

La gara è valevole per la terza giornata del girone di ritorno ed entrambe le compagini vogliono archiviare i passi falsi del turno scorso: le biancocelesti non sono andate oltre il pari a Genova, il che non ha permesso loro di tenere il passo della Ternana capolista, mentre le amaranto sono state sconfitte al Comunale dal Chievo. L’allenatore delle amaranto Eracleous con il suo staff ha lavorato alacremente in questi giorni al centro sportivo di Montefeltro, mentre questa mattina effettuerà la rifinitura a Ceciliano. Salvo defezioni dell’ultima ora, il tecnico dovrebbe avere tutte le calciatrici della rosa a disposizione.

La sfida appare proibitiva, ma l’Acf finora non ha mai sfigurato contro le candidate alla promozione in serie A, dimostrando di avere una buona organizzazione di gioco. In più, il margine di otto punti sulla zona retrocessione permette di affrontare la gara con relativa tranquillità, mentre le pressioni saranno tutte sulle spalle delle padrone di casa, obbligate a vincere per non perdere terreno dalla vetta.