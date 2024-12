Calcio e Contrade. Giovani panterini presenti allo stadio. Sfilata sul campo e poi tutti in tribuna

Sono stati i giovani panterini, domenica scorsa, in occasione del derby con il Grosseto, a pestare l’erba del Franchi, ospiti della Robur, in seno all’iniziativa promossa dal club bianconero per tenere vivo il rapporto con le Contrade.

Un rapporto ripreso, dopo la brusca interruzione dell’era Montanari, la scorsa stagione con le visite ai musei e le cene nei rioni e poi ripreso quest’anno, con una proposta dedicata ai più piccoli delle contrade.

"Questa iniziativa vuole dare continuità al percorso di unità tra il Siena Fc e il mondo contradaiolo – il messaggio della società –, in quanto il suo valore è considerato fondamentale dal club ed essenziale per onorare il passato, il presente e il futuro di Siena e della sua comunità". I piccoli panterini hanno sfilato sul campo da gioco, poi hanno assistito alla partita dalla tribuna del Franchi.