Calcio, è finale playoff. L’Edelweiss punta in alto

Una finale è sempre una finale. Oggi, con fischio d’inizio alle 16.30, l’Edelweiss Jolly gioca a Martorano la finale dei playoff di Prima Categoria. Un traguardo che l’undici forlivese biancazzurro, allenato da mister Simone Bertaccini, ha centrato al primo anno nella categoria, dopo cioè la promozione centrata grazie alla splendida cavalcata della stagione scorsa in Seconda.

Un’impresa, quella di aver raggiunto subito i playoff, dovuta al secondo posto in un girone G in cui, dopo trenta giornate, l’Edelweiss Jolly con 59 punti frutto di 18 vittorie e 5 pareggi a fronte di 7 sconfitte, alle spalle della Frugesport Massalombarda salita direttamente in Promozione arrivando a quota 64.

L’avversario nel match odierno è il San Vittore, che con 69 reti ha chiuso la regular season con l’attacco più prolifico del girone; la squadra cesenate in semifinale si è sbarazzata con un classico 2-0 del Savio. Per la prima squadra dello storico club forlivese c’è il vantaggio di poter contare anche sul risultato di parità al termine dei tempi supplementari.

L’Edelweiss Jolly, con 67 centri messe a segno, si presenta in campo con le carte in regola per puntare alla vittoria. Cannoniere principe della squadra, assemblata dal navigato direttore sportivo Luca Fabbri, è l’esperto bomber per tutte le stagioni Cristopher Brandino, in questo campionato a segno 15 volte.

Il tecnico Simone Bertaccini, che allena la formazione dal 2011-12 aveva già portato la prima squadra del club forlivese alla vittoria nel campionato di Terza Categoria nella stagione 2017-18. Adesso andrà così a caccia di un’altra promozione, anche se la finale di oggi non consentirà il salto diretto in Promozione. La vincente, infatti, se la vedrà, a partire dai match validi per i quarti di finale, con le altre sette squadre prime classificate nei playoff degli altrettantii gironi emiliano-romagnoli di Prima Categoria.

In ogni caso ogni passaggio di turno consentirà un punteggio maggiore per la griglia dalla quale la Federazione attingerà nel caso, come spesso è successo in passato, servano alcuni ripescaggi per completare l’organico del campionato di Promozione 2024-25.