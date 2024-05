Calcio eccellenza: 0re 16,30 a granarolo. Il Granamica aspetta il Pietracuta: l’obiettivo è conquistare gli spareggi

Appuntamento con la storia per il Granamica. Alle 16,30, a Granarolo, il team di Davide Marchini disputerà la finale playoff del girone B di Eccellenza contro il Pietracuta. Chi si aggiudicherà la sfida accederà alla fase nazionale degli spareggi che, in caso di cammino positivo, porterebbero in serie D. La stagione del Granamica non può che essere considerata pazzesca. Nonostante alcune problematiche societarie e una squadra di giovani, il team di Minerbio è arrivato secondo dietro il Sasso Marconi. Grazie al miglior piazzamento rispetto al Pietracuta, la band di Marchini potrà godere di due risultati su tre. In caso di pareggio dopo i supplementari, risulterebbe vincitrice.