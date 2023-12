Calcio Eccellenza

FOLIGNO – "L’appuntamento con il Pierantonio è il più difficile di questa prima parte della stagione. Perché è una partita che segna il giro di boa, che arriva alla vigilia delle festività natalizie, clima di festa che dobbiamo essere bravi ad ignorare. Quella di oggi potrebbe essere la classica partita trabocchetto – spiega il capitano Flavio Mattia (nella foto) – L’Acf Foligno è al cospetto di un avversario che, sul proprio terreno di gioco di dimensioni piuttosto limitate, fin qui ha concesso poco o niente. Un motivo in più per affrontare questo impegno con grosso rispetto dell’avversario". Frasi che Mattia pronuncia non per mettere le mani avanti ma convinto che oggi l’Acf contro il Pierantonio sfida una mina vagante del campionato: "Incontriamo una squadra capace di creare difficoltà a qualsiasi avversario: proveranno a farci lo sgambetto per battere la capolista. Dobbiamo giocare consapevoli delle nostre potenzialità, dello spirito di gruppo che ci accompagna, del valore dei singoli e del collettivo confermato con il primo posto che crediamo di occupare con grosso merito". Primato che l’Acf ha costruito partita dopo partita, decisa, se possibile a concretizzare con l’eventuale successo odierno. "Posizione che in estate abbiamo accarezzato, in virtù dell’allestimento di un collettivo di spessore che ripeto – conclude Mattia – vanta potenzialità di livello ma altrettanto pronto a rispettare il valore dell’avversario di turno". Acf che contro il Pierantonio potrà contare sull’apporto di Nuti uscito anzitempo contro la Terni Fc e Settimi che ha scontato la squalifica.

Probabile formazione: Lori, Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti, Mattia, Settimi, Bruschi, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni