Calcio Eccellenza. Alla Leon non bastano. Bonseri e Schingo. Lazzate batte la Base

Forte reazione dell’Ardor Lazzate dopo l’incredibile ko di domenica col Magenta e gli strascichi disciplinari che hanno colpito lo staff (Fedele squalificato un mese). I gialloblù fanno loro il derby di Ognissanti a Seveso regolando la Base con un netto 2-0. I gol entrambi nella ripresa grazie a Cotugno e Malvestio. Ma il risultato sicuramente più bello e importante del turno infrasettimanale in salsa brianzola arriva dal “Mino Favini” di Meda dove i bianconeri di Cairoli danno seguito alle buone cose viste a Casteggio domenica e superano in rimonta la Castanese col punteggio di 3-1. Dopo il momentaneo vantaggio ospite di Salom, i locali dilagano con Laribi, Mazzini e De Lauso.

Nel girone B non spicca il volo la Leon frenata a Tribiano dalla squadra di casa 2-2. Per gli orange in gol capitan Bonseri e Schingo (in foto). Battuta d’arresto interna della Vis Nova (0-1) con la Soncinese. Cade ancora il Muggiò, questa volta sul campo della capolista Sondrio vittoriosa 4-2 dopo il 3-2 del primo tempo.

Ro.San.