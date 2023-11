Calcio Eccellenza. Altre quattro reti. Brilla il Lazzate

C’è chi brilla e chi precipita in Eccellenza. Brilla sicuramente l’Ardor Lazzate che non perde più dal rocambolesco 3-4 col Magenta e contro il Meda, domenica, ne segna quattro facendo ripiombare giù i bianconeri di Cairoli che sembrano aver perso lo smalto di pochissime settimane fa. Benedetti, Malvestio, Giangaspero e Cotugno i marcatori per i gialloblù che, a fari spenti, si riavvicinano alle zone nobili. Meda penultimo, considerando che il fanalino di coda Vittuone ormai gioca per onor di firma. In una domenica da 36 gol nel girone A spiccano i tre della Base sul Verbano. La doppietta di Cavaliere e il sigillo di Cannizzaro mantengono abbondantemente in media salvezza l’undici sevesino. Note dolenti dal girone B. il campionato del Muggiò è diventato una via Crucis. Ad Agrate passa anche il Tribiano. Nulla da fare infine per la Vis Nova a Mapello, contro la seconda della classe, non basta la rete di Trezza.

Ro.San.