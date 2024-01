Calcio Eccellenza. Angelana, ciao Cotroneo. La panchina a Gregori

PERUGIA – Daniele Gregori è il nuovo allenatore dell’Angelana. L’ex difensore, 11 presenze in serie A con il Como, già vice di Federico Giunti al Gualdo Casacastalda in serie D prima poi Maceratese, Foligno e, infine, Primavera Milan, prende il posto di Paolo Cotroneo, esonerato dopo la sconfitta di Tavernelle. Un 3-0 che ha fatto scivolare per la prima volta l’Angelana fuori dalla zona playoff del campionato di Eccellenza. I giallorossi sono ora sesti ad una lunghezza dal quinto posto occupato proprio dal Tavernelle. Con Gregori arriva anche un nuovo preparatore atletico, Eddy Brachini, che prende il posto di Lorenzo Brunelli. La vittoria in casa Angelana manca ormai dal 26 novembre e nelle ultime 5 gare, i giallorossi hanno collezionato solo 2 punti, scivolando giù dal secondo posto. A Gregori il compito di invertire il trend, a partire dalla sfida di domenica prossima che vedrà di scena al Migaghelli l’Olympia Thyrus a caccia di punti per la salvezza. "La scelta della dirigenza angelana – si legge nella nota diffusa dal club - è ricaduta su una figura che in qualche modo potesse garantire continuità con il progetto tecnico varato l’estate scorsa, improntato alla crescita dei giovani. L’Angelana è una delle società che ha schierato il maggior numero di sottoquota".