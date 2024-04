Calcio Eccellenza. Ardor Lazzate punta al posto d’onore

L’ultimo turno di Eccellenza (ora ne mancano tre) ha detto molte cose. Non definitive, ma importanti. Sopra e sotto. Sopra, nel girone A, che l’Ardor Lazzate resta in corsa per il secondo posto dopo la vittoria 2-0 contro il Casteggio grazie alle reti di Zefi e del bomber Giangaspero (nella foto). I gialloblù restano quarti ma il secondo posto occupato da Pavia e Magenta è ad un solo punto. E all’ultima domenica c’è proprio Pavia-Ardor. L’ultima domenica trascorsa invece ha detto che la Base può dire addio ai sogni di playoff dopo la sconfitta interna con la Solbiatese 2-1; i sette punti sulla quinta escludono miracoli da qui alla fine, resta però l’ottima stagione disputata e una salvezza ampissima. E poi ci sono le cattive notizie.

Il Meda come da copione perde a Broni, lottando, 1-0 contro la capolista Oltrepò e scivola addirittura al penultimo posto, scavalcato anche dal Verbano che ha battuto una Caronnese oramai in caduta libera. Bianconeri con un piede e mezzo in Promozione come, nel girone B, la Vis Nova a cui cambia poco il blitz 3-2 di Muggiò. I sigilli di Molteni, Tremolada e Manga rendono meno amaro il finale di stagione. E poi c’è la Leon che reagisce, torna a vincere 2-1 con la Soresinese, ma la Nuova Sondrio batte in casa l’Offanenghese e grazie al passo falso del Mapello mette le mani sulla serie D. Ora un obiettivo sensibile per i vimercatesi può essere il secondo posto che in chiave playoff regala notevoli benefit.

Ro.San.