Calcio Eccellenza. Arriva la sorpresa Arconatese. La Folgore Caratese si testa

Anche la Folgore Caratese oggi dovrà vedersela con la prima della classe.

Lo farà però in casa (alle 14.30) allo Sportitalia Village (per intenderci il campo di Verano Brianza, in sintetico) a causa di lavori sul manto erboso a Carate.

Arriva l’Arconatese di Giovanni Livieri che sta stupendo per risultati e organizzazione anche se reduce dall’inatteso ko con la Tritium di sette giorni fa maturato nel recupero. Aveva però vinto le quattro gare precedenti e oggi schiererà i nuovi arrivi dal mercato dicembrino, a centrocampo l’albanese del Villa Valle Lleshaj e in attacco Stefano Longo. Nessuna new entry, per ora, in casa Folgore.

Della questione se ne sta occupando mister Carmine Parlato, che una volta valutato bene il materiale umano a disposizione farà le scelte che si porterà fino alla fine del campionato.

Ma oggi è uno snodo cruciale per provare ad accorciare sulla vetta e dare un bel segnale alle avversarie anche perché questo organico ha tutte le carte per mettere in difficoltà anche la prima della classe.

Il nuovo allenatore della Folgore, il terzo dall’inizio della stagione, ha per il momento esordito con un pareggio.

Arbitra Pasculli di Como.

