Calcio Eccellenza. Asta, che tonfo!. Adesso i play-out sono inevitabili

ASTA (4-2-3-1): Anselmi; Bardotti (50’ st Cappelli), Grassini, Bianchi, Gianni (7’ st Cinelli); L. Mazza, Guidarelli (19’ st G. Mazza); Jrad, Discepolo, Doka; Dieme.

Panchina: Cicali, Monterosso, Seri, Curcio, Pugliese, Uznanski. Allenatore Bartoli.

RONDINELLA (4-2-3-1): Bertini; Pollini, Ciardini, Bartolini (1’ st Gorfini), Ricchi; Fantechi, Mazzolli; Travaglini (21’ st Petri), Antongiovanni (51’ st Ferrmaca), Rosi; Cragno (45’ st Caparrini).

Panchina: Pecorai, Giornelli, Minischelli, Cavedoni, Gjini. Allenatore Francini.

Arbitro Giovanili di Arezzo (Gallà e Bagnolesi).

Reti: 19’ pt Discepolo (A); 34’ pt Cragno (R); 16’ st Fantechi (R); 36’ st Dieme (A); 49’ st Ricchi (R); 52’ st Ferrmaca (R).

Note – Ammoniti: Grassini, Bianchi, Gorfini, Ciardini.

SIENA – La Rondinella Marzocco, a Uopini, passa 4-2 e condanna l’Asta ai play out. Un ko difficile da digerire, per gli arancioblu che passano in vantaggio con il mancino di Discepolo. Il tap-in di Cragno al 34’ vale l’1-1. A inizio ripresa, la maglia di Lorenzo Mazza viene tirata in area ma l’arbitro lascia proseguire. Appena dopo la Rondinella mette la testa avanti con lo stacco di Fantechi. Dieme al 36’ riaccende le speranze. Il gol 2-3, di Ricchi, arriva dopo una clamorosa occasione di Bianchi. Di Ferrmaca il poker.