Calcio Eccellenza. Asta e Colligiana si danno battaglia ma senza pungere

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Cinelli, Grassini, Bianchi, Gianni (Di Renzone 1’st); Morasca (Guidarelli 1’st), Ceccatelli, Mazza G.; Discepolo (Bardotti 31’st), Dième (Curcio 42’st), Jrad (Doka 21’st).

Panchina: Cicali, Seri, Maggini, Pugliese. Allenatore Bartoli.

COLLIGIANA (4-2-3-1): Chiarurgi; Chaabti, Manganelli, De Vitis, Donati (Barontini 29’pt); Mussi, Cicali; Cianciolo, Mugnai (Calamassi 21’st), Marabese; Polo.

Panchina: Petrucci, Sardelli, Pierucci, Mariani, Cianciolo, Bartalini, Baccani. Allenatore Chini.

Arbitro Giannini di Pontedera (Dell’Agnello - Mongelli).

Note – Ammoniti: Chaabt, Mussi, Polo, Grassini, Discepolo, De Vitis.

UOPINI – Finisce a reti bianche il derby di Uopini tra Asta e Colligiana. Nonostante il risultato finale la partita è stata tutt’altro che chiusa con entrambe le squadra che più volte hanno avuto occasioni per passare in vantaggio. La prima vera palla gol arriva, per gli ospiti, al 35’ del primo tempo: la Colligiana infatti va un passo dal gol e solo un doppio intervento prodigioso di Anselmi, prima su Mussi e poi su Polo, ha impedito ai biancorossi di andare sull’1-0. Anche l’Asta però si fa vedere e, sull’asse Discepolo (freschissimo ex)-Dième, produce la migliore occasione della prima frazione con il tiro del numero nove arancioblu murato sul più bello. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano lievemente e il portiere di casa Anselmi è ancora una volta protagonista con una parata su Cicali. L’Asta torna a farsi vedere con Doka che, in un paio di circostanze, ha spaventato Chiarurgi ma senza mai riuscire a concretizzare. Nel finale la Colligiana alza il baricentro ma non sfonda. I padroni di casa festeggiano il punto guadagnato che allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi e di match disputati senza subire gol.