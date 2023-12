Calcio eccellenza. Attesa Rondinella . Sfida d’alta quota. Arriva il Siena

Con i recuperi si chiude l’andata. Riposa la Rufina.

Si gioca alle 14,30.

Girone A

Lanciotto Campi - Valdinievole Montecatini (Marchi di Siena). La squadra di Secci mira al successo per rimettere in moto la classifica. Frezza, Bambi e Gasparini pronti a tornare al gol.

Girone B

Rondinella-Siena (Caresia di Trento). Contro la il super Siena la Rondine si presenta al Bozzi" priva di Mazzolli e Antongiovanni squalificati. La capolista Siena recupera Lollo e Pagani mentre è in forse Granado; non ci sarà Masini. Pontassieve-Lastrigiana (Noce di Genova). Pontassieve pronto alla svolta con i nuovi acquisti Ramacciotti e l’ultimo di ieri sera di Alessandro Sanna (’99) centrocampista ex Castel Sagro. Rientra Gabbrielli, con l’attaccante Bianchi nel ruolo di ex di turno. Invece, Mazzanti e Del Colle tengono in ansia il tecnico della Lastrigiana Gambadori.

Asta-Firenze Ovest (Serbishti di Arezzo). L’Ovest dovrebbe confermare la stessa formazione schierata contro la Rufina con Vanni recuperato che andrà in panchina.

Giovanni Puleri