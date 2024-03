CALCIO ECCELLENZA. Base avanti 2 volte ma si fa rimontare dalla Vergiatese

Finisce in parità l’anticipo del girone A di Eccellenza tra Base e Vergiatese. Due volte in vantaggio la formazione sevesina e due volte raggiunta dagli ospiti che stanno lottando in zona playoff. Con questo punto la Base sale a quota 42 e rischia di dire addio al sogno playoff. Protagonista della gara è stato Gioele Cazzaniga, autore di una doppietta che lo porta a quota 14 marcature. Il risultato si sblocca sul finire del primo tempo grazie al penalty realizzato da Cazzaniga. Mammetti a inizio secondo tempo riporta il risultato in equilibrio. Il finale è incandescente, ancora Cazzaniga trova il sigillo del 2-1 pochi secondi prima del 90’, ma in pieno recupero l’undici ospite grazie a Marin si riporta sul 2-2.

Ro.San.