Calcio Eccellenza. Borrello: "Il Terni Fc punta al primo posto»

TERNI – "La sosta arriva nel momento giusto". Parole e musica di Roberto Borrello che si gode la vittoria del suo Terni Fc a Branca e adesso pensa a ricaricare le pile. "I ragazzi ne hanno bisogno – sottolinea il tecnico – perché abbiamo fatto e stiamo facendo grandi cose e rifiatare due domeniche ci servirà". Il Terni Fc è rimasto a un solo punto dall’Acf Foligno capolista. "L’altra buona notizia – continua Borrello – è il fatto di aver aumentato il distacco dall’Ellera". A 4 turni dalla fine del campionato di Eccellenza, infatti, i ternani hanno 15 punti di vantaggio sul terzo posto e con un gap pari a 10 o più punti, la seconda classificata accede direttamente agli spareggi nazionali per la serie D, senza passare per i playoff. "D’altro canto – continua il tecnico – è chiaro che noi, a questo punto, guardiamo anche al primo posto". Tanto più che alla penultima giornata il calendario propone proprio lo scontro diretto con l’Acf Foligno in casa Terni Fc. "Ecco, noi dovremo essere bravi ad arrivare a quella partita facendo in modo di giocarci tutto in quei 90 minuti. Vogliamo provare a centrare la serie D vincendo lo scontro diretto. Per farlo dovremo dare il massimo nelle prossime due sfide con Nestor e Città di Castello".