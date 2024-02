Calcio Eccellenza. Castelfiorentino in anticipo. Big-match per il Fucecchio

Sarà il Castelfiorentino United ad essere protagonista dell’ormai tradizionale anticipo di Eccellenza. Oggi alle 14.30, infatti, i gialloblù valdelsani saranno di scena al Nardini di Castelnuovo Garfagnana contro il River Pieve per una complicata trasferta sotto tutti i punti di vista. Al di là di quello logistico, infatti, la squadra di Scardigli dovrà cercare di fare risultato sul campo di una delle formazioni più scorbutiche da affrontare, capace di espugnare il Masini di Santa Croce, casa della seconda forza del campionato Cuoiopelli, ma che in casa ha raccolto meno punti che in trasferta incassando 13 dei 20 gol subiti finora. Nel consueto orario domenicale, con calcio d’inizio alle 14.30, il Montespertoli torna invece al Molino del Ponte di Baccaiano per ospitare il Lanciotto, formazione invischiata nella lotta per non retrocedere. Dopo il ko di Camaiore, quindi, un’occasione d’oro per i gialloverdi per riprendere la propria corsa e continuare a tenere vivo il sogno play-off. Infine, il Fucecchio sarà di scena a Massa con il morale a mille dopo il successo in rimonta nel derby di domenica scorsa al Corsini contro la Cuoiopelli. Si tratta di una sfida tra due delle compagini più in forma, separate in classifiche da appena 3 punti in favore dei padroni di casa, ai margini della zona play-off: 8 vittorie nelle ultime 10 uscite per la Massese e 24 punti in 13 gare il team di Dell’Agnello, che non potrà contare sugli squalificati Malanchi e Badalassi.

Si.Ci.