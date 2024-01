Calcio Eccellenza. Castiglione, ciao Tomassoli. In panchina arriva Recchi

PERUGIA – Simone Tomassoli non è più l’allenatore del Castiglione del Lago. La società ha deciso l’esonero del tecnico dopo la sconfitta interna contro il Pierantonio, la seconda di fila, che ha fatto scivolare i lacustri al quarto posto del campionato di Eccellenza, insieme all’Angelana, con 30 punti dopo le prime 19 partite. Una decisione determinata da fattori non legati ai risultati. "L’ A.S.D. Castiglione del Lago - si legge nella nota diffusa dal club - comunica di aver interrotto il proprio rapporto con la prima squadra con mister Simone Tomassoli. La società ringrazia Simone per il lavoro svolto fino ad oggi con grande professionalità e generosità. Augura tutto il meglio per i suoi impegni futuri, sicuri che rappresenterà un valore aggiunto ovunque andrà". Al suo posto arriva Valeriano Recchi, 53 anni, lo scorso anno al timone della Primavera dell’Ancona, già vice a Bari, Brescia e Trapani, che esordirà domenica nella trasferta in casa dell’Olympia Thyrus. Cambio in panchina anche nel girone A di Promozione. Claudio Missaglia infatti ha rassegnato le sue dimissioni. Al suo posto, alla guida del Montone, arriva l’ex Castel del Piano Stefano Cardinali che esordirà proprio domenica da ex in casa del Castel del Piano capolista.

Nicola Agostini