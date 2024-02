Calcio Eccellenza. Cava Ronco, in panchina ritorna Muccioli

Il Cava Ronco sceglie l’usato sicuro e, silurato la scorsa settimana Roberto Biserni, consegna le chiavi della panchina a Simone Muccioli (nella foto). Per il 46enne tecnico di Longiano, che vanta esperienze in serie D alla guida di Romagna Centro, Rimini, Sasso Marconi e San Marino, è un ritorno a Forlì: il 13 dicembre del 2022, infatti, subentrò a Luigi Candeloro e condusse i biancorossi a un dignitosissimo decimo posto finale.

Muccioli, che ieri ha diretto il primo allenamento, si avvarrà dello stesso staff del suo predecessore ed esordirà domenica in casa contro la Vis Novafeltria. "La scelta è caduta su Simone perché è un allenatore che abbiamo già avuto e conosce bene il mondo Cava Ronco; oltretutto ha una grandissima voglia di ripartire", spiega il ds Marco Ricci. Che aggiunge: "C’erano altri papabili ma, dopo una lunga chiacchierata, abbiamo optato per Muccioli, sul quale riponiamo la massima fiducia". Come ebbe a dichiarare il presidente Roberto Alpi nell’immediatezza dell’esonero di Biserni, il nuovo tecnico "non sarà un traghettatore": "Assolutamente no, tutti insieme vogliamo scrivere una bella favola", chiosa Ricci.

"Sono molto contento – scandisce Muccioli –, per motivi di lavoro ho dovuto declinare diverse proposte, ma quando mi hanno contattato Alpi e Ricci non ho potuto dire di no perché li stimo molto e voglio bene al Cava Ronco. Ho accettato con grande entusiasmo e voglia di ricominciare. Qui ho ritrovato tanti ragazzi che conosco, ben allenati da chi mi ha preceduto. E adesso cercheremo di riprenderci da quest’ultimo periodo di appannamento: vivremo alla giornata, cercando di fare del nostro meglio".

