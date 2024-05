CALCIO ECCELLENZA. Cava Ronco, raffica di conferme: fra i pali Carroli per il quarto anno

Carroli c’è. Il Cava Ronco ha reso noto che è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il 27enne gigante di Solarolo. Quindi, allontanate le sirene di mercato, il forte numero uno difenderà la porta biancorossa per la quarta stagione consecutiva. "Sono onorato dell’attestato di stima da parte della società – ha commentato a caldo lo stesso Carroli, come riporta la nota del club –, ora il mio dovere sarà quello di continuare a fornire alla squadra un contributo positivo dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Sono convinto – la sua chiosa – che ci siano tutti i presupposti per fare bene e toglierci delle belle soddisfazioni, poi starà a noi giocatori avere fame e la giusta mentalità".

Non solo Riccardo Carroli. Vestiranno ancora biancorosso anche i difensori Denis Melandri, Pietro Delvecchio e Alex Pascucci, i centrocampisti Erik Stucchi, Matteo Parlanti e Paolo Rabiti, nonché l’attaccante Lorenzo Martoni. Verrà così confermata l’ossatura della squadra. Nel mentre, radiomercato riferisce di un interessamento del Faenza, già certo del ripescaggio in Eccellenza, per il terzino fluidificante Paul Sango; vicinissimo ai manfredi anche l’ex preparatore atletico della squadra forlivese Enrico Saporetti.

Nei piani del club di via Sillaro, inoltre, c’è la volontà di trattenere per un’ulteriore stagione l’incisivo centravanti, con doppio passaporto greco-albanese, Aleksander Grazhdani: è già in agenda un incontro tra le parti.

m. lo.