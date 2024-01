Calcio Eccellenza. Città di Castello, c’è l’Ellera. Occhi puntati sull’ex Peluso

Dopo la corroborante vittoria nel derby altotiberino contro il Lama, il Città di Castello è pronto a dare una sterzata per il girone di ritorno e tirarsi fuori prima possibile dalle zone complicate della classifica. Ma per ottenere questo risultato serve dare continuità a partire dalla partita di oggi in trasferta contro l’Ellera, terza forza del campionato. Mister Antonio Armillei dovrà fare a meno di Valori, che ha rimediato due turni di squalifica per l’espulsione contro il Lama, e probabilmente anche di Sylla, un po’ oggetto misterioso e alle prese con un problema muscolare, ma avrà a disposizione il resto della rosa: starà da una parte alla verve realizzativa di Peluso, ex di turno e autore di due spettacolari gol domenica scorsa, stuzzicare la difesa della formazione perugina, mentre il duo difensivo formato dai nuovi acquisti Tersini e Cusanno dovrà preoccuparsi di fermare gli attacchi dell’undici di casa che è il miglior attacco del torneo (32 gol segnati di cui ben 22 tra le mura amiche).

Probabile formazione: Palazzini, Dell’Orso, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Giabbecucci, Giannò, Peluso, Mattei.

Arbitro: Michele Spadoni di Terni (Silvioli e Batini)