Calcio Eccellenza. Colligiana ‘armata’. Domani un derby da non sbagliare

Sarà certamente una sfida durissima, quella che la Colligiana si troverà ad affrontare domani pomeriggio sul proprio terreno a partire dalle 14,30: i biancorossi affronteranno un Valentino Mazzola reduce dal successo contro la Rondinella Marzocco e saldamente piazzato in zona play off, cinque lunghezze sopra la squadra allenata da mister Giacomo Chini. La squadra senese sembra ben decisa a conservare la possibilità di disputare gli spareggi, e sarà sicuramente un osso molto difficile da rodere per i biancorossi. Una squadra, quella colligiana, che non sembra essere ancora riemersa dalle difficoltà nelle quali sembra essere piombata ormai da dicembre: dopo la faticosa vittoria di misura contro l’Audax Rufina, i biancorossi non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nel confronto di domenica scorsa con la Castiglionese, e devono anzi ringraziare il proprio estremo difensore. Chiarugi è riuscito a calare una saracinesca di fronte alla propria porta, respingendo i ripetuti assalti avversari e salvando il risultato. Il reparto avanzato, d’altra parte, ha confermato di stare attraversando un periodo terribile: l’ultima rete di un attaccante risale addirittura al gol di Polo contro il Pontassieve del 7 gennaio, e l’intera squadra ha segnato appena quattro gol nelle ultime nove partite. Un attacco asfittico, a dir poco, soprattutto rispetto alle attese della scorsa estate. Se la Colligiana vuole continuare a sperare di poter raggiungere gli spareggi per la promozione– obiettivo minimo dopo il secondo posto dello scorso anno – dovrà obbligatoriamente ritrovare la via del gol, a partire già da domani. Per provarci, mister Chini dovrebbe avere a disposizione la squadra al completo, compreso il fantasista Calamassi, ormai pienamente recuperato a livello fisico, ma che deve ancora tornare a mostrare le sue qualità.

Marco Brunelli