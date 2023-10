Calcio Eccellenza. Colligiana-Audax. Mazzola, esame con lo Scandicci

Non solo il primo derby tra Siena ed Asta Taverne. Il settimo turno del girone B di Eccellenza Toscana vale molto anche per le altre formazioni senesi, attese da impegni sulla carta complicati. A Rufina, in casa della neo promossa Audax, per la Colligiana c’è un match difficile ma la gara di Coppa di Firenze, pur perdendo ai supplementari, ha lasciato buone sensazioni. La classifica di Manganelli e compagni però ha necessità di un filotto di vittorie per tornare a contatto con le prime della classe. Il Mazzola attende a Cerchiaia una delle grandi favorite del campionato, lo Scandicci. "Si tratta di una delle formazioni migliori del campionato – ha detto mister Argilli alla vigilia -. Vogliamo misuraci con loro dopo due belle vittorie in campionato e una buona prova in Coppa nonostante l’eliminazione. Siamo pronti nonostante la stanchezza ma abbiamo una rosa lunga con giocatori importanti. Tutti hanno avuto abbastanza spazio e stanno bene, i mesi di ottobre e novembre sono importanti perché ci sono tante partite. Vogliamo affrontarli al meglio col pieno di energia. Ho qualche dubbio di formazione perché in tanti possono scendere in campo e ho comunque cambi importanti". Anche la Sinalunghese guarda con fiducia al turno odierno per interrompere la serie nera (tre ko contro Audax Rufina, Mazzola e Siena Fc) lontano dal ‘Carlo Angeletti’ e confermare i significativi progressi fatti vedere contro la Fortis Juventus sette giorni fa. Avversario di Bucaletti e compagni la Lastrigiana, che in classifica ha un punto in meno dei rossoblu ma con una partita in meno avendo già scontato il turno di riposo. Torna dopo la squalifica Ibojo che riprenderà il suo posto al centro della difesa accanto a Ferrante. g.d.l.