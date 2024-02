Calcio Eccellenza. Colligiana-Mazzola e Asta-Lastrigiana. Aria di ‘spareggio’

E’ uno scontro diretto in piena regola quello tra Asta e Lastrigiana in programma oggi alle 14,30 a Uopini. Le due squadre sono a pari punti in classifica, a quota 25. A presentare la sfida è stato, come di consueto, l’allenatore Stefano Bartoli. "Per noi è stata una settimana leggermente diversa, per esempio abbiamo deciso di fare la rifinitura di sabato mattina per cercare di avere il gruppo il più al completo possibile. Contro la Lastrigiana mancherà Ceccatelli per squalifica e poi gli infortunati Davide Bianchi e Gabriele Mazza". All’andata ad avere la meglio fu la Lastrigiana, per 1-0. "Ho un ricordo positivo della squadra di Gambadori, mi fecero una bella impressione soprattutto in termini di temperamento e li ho visti bene anche contro la Sinalunghese qualche settimana fa - ha detto Bartoli -. Fuori casa hanno un buon ruolino di marcia quindi mi aspetto una prestazione importante da parte loro". L’Asta potrà contare su una rinnovata carica emotiva dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Fortis Juventus. "I tre punti ci hanno dato entusiasmo però ho detto ai ragazzi che abbiamo fatto solo un piccolo passo in avanti. Dobbiamo confermarci sia in termini di atteggiamento e anche dal punto di vista qualitativo. Ai ragazzi ho detto che è la partita più importante dell’anno - ha concluso Bartoli -. Non tanto perché sarà una svolta, perché comunque in ogni caso restiamo tutti in corsa, ma dal punto di vista emotivo può darci tanta energia". A Colle va in scena invece il derby tra biancorossi e Mazzola. "Sappiamo quando valgono gli scontri diretti in questo campionato – ha detto Argilli -. Sarà una gara importante perché entrambe cerchiamo i playoff, ci avviciniamo all’ultima parte del campionato e i punti contano molto". Anche per la Colligiana la sfida conta molto, essendo a -5 dall’ultima piazza polayoff occupata proprio da Cruciani e compagni. Riposa invece la Sinalunghese.