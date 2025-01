Calcio Eccellenza. Colpo Sinalunghese. Una bella vittoria in quel di Grassina

GRASSINA 1 SINALUNGHESE 2

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Tomberli, Caschetto, Chiti, Meucci, Alfarano, Betti, Parrini, Dini. Panchina: Merlini, Giannelli S., Neri, Pampalone, Lebrun, Rafanelli, Becucci, Baccini, Simoni. Allenatore Cellini.

SINALUNGHESE: Marini, Ferrante, Meoni, Palacio Almiron, Corsetti, Elias Celli, Landi, Salvestroni, Dieme, Bucaletti, Stefanazzi. Panchina: Noli, Celestini, Dei, Cardinali, Canapini, Tacchini, Parri, Galli, Redi. Allenatore Benedetti.

Arbitro: Sivilli di Chieti.

Reti: 21’ Bucaletti, 65’ Simoni, 89’ Dieme.

GRASSINA – Torna al successo la Sinalunghese che con una prestazione di testa e cuore sbanca il campo del Grassina rilanciandosi nella lotta salvezza. Il vantaggio dei rossoblù lo firma Bucaletti, tornato titolare dopo diversi mesi out per infortunio e schierato dall’inizio in un tridente pesante con Stefanazzi e Dieme da Benedetti. Il pari arriva a metà ripresa con Simoni dopo che Marini aveva respinto il rigore di Betti. Nel finale però è venuta fuori tutta la voglia di vincere dei rossoblu che la spuntano col guizzo di Dieme, al primo gol con la Sinalunghese, e portano a casa tre punti pesantissimi per tornare a sperare.