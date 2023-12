Calcio Eccellenza. Coppa Italia, finale più lontana. Lazzate crolla con la Solbiatese

La Solbiatese mette le mani sulla finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza. E lo fa ai danni dell’Ardor Lazzate battuta 3-0 ieri pomeriggio nella semifinale di andata disputata in provincia di Varese. La cronaca è ricca di spunti, le squadre non si risparmiano e giocano a viso aperto, ingeneroso il passivo finale per i gialloblù. Si parte forte e sono proprio gli uomini di Fedele i più pericolosi in partenza. Serve il miglior Seitaj per dire di no in ben due situazioni ravvicinate prima a Schieppati (pallone schiaffeggiato contro la traversa) e poi a Rapone che al secondo tentativo di testa colpisce ancora il montante. Trascorrono 30 secondi e Seitaj ci mette di nuovo una pezza sulla conclusione sporcata da un difensore di Giangaspero. Ma prima del riposo la Solbiatese colpisce con Torraca ben imbeccato in profondità, il suo pallonetto non lascia scampo a Ferloni. A inizio ripresa la Solbiatese raddoppia, gran conclusione al volo vincente di destro ad opera di Mondoni. Portieri scatenati al Chinetti, al 58’ Ferloni para un rigore a Torraca. La partita non cambia però il suo copione, apertissima, anche alle occasioni dell’Ardor che ci prova fino alla fine e un gol lo meriterebbe anche. Ma è la Solbiatese a colpire per la terza volta nei minuti finali e lo fa con il rasoterra di Scapinello.

Ro.San.