Calcio Eccellenza. Cuoio, avanti tutta. Occasione Tuttocuoio

La giornata vede la Cuoiopelli, che guida la classifica del girone con sei punti di vantaggio, impegnata in un turno casalingo con il Montespertoli. "Sulla carta potrebbe apparire una partita facile – dice il ds biancorosso Costa – ma le partite facili non esistono. Noi dobbiamo continuare a giocare con la voglia che ci ha contraddistinto fino ad oggi e, a dispetto delle assenze importanti che abbiamo, continuare nel nostro percorso. La nostra vera forza, oltre alla voglia, è la compattezza del gruppo". Anche per i cugini del Tuttocuoio il campionato riserva un turno interno che li vede opposti al Valdinievole Montecatini. I termali navigano in piena zona play out mentre la squadra guidata da mister Sena, oltre a trovarsi meritatamente in seconda posizione, si sta muovendo sul mercato per rinforzarsi. La società neroverde crede di poter dire ancora la sua nel campionato e si è rinforzata con il difensore esterno Rotunno e con il centrocampista Marcon. Impegno difficile per i Fratres Perignano che vanno a Massa contro una squadra che con il cambio allenatore ha anche ritrovato la vittoria. I rossoblù perignanesi devono smaltire quanto prima la delusione per il mancato raggiungimento della finale di Coppa Italia. La giornata dell’Eccellenza si chiude con la Geotermica che va a cercare un risultato positivo a Prato sul campo dello Zenith. Dopo la incredibile batosta interna subita domenica scorsa, per la squadra guidata da Niccolai riuscire a fare un buon risultato sarebbe importante.

Pietro Mattonai