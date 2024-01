Calcio Eccellenza. Cuoio, ecco la Geotermica. Fratres contro Montecatini

Il campionato di Eccellenza affronta la 18° giornata e in questo fine settimana propone incontri sia il sabato che alla domenica. Negli anticipi di oggi è impegnata la Cuoiopelli che ospita il fanalino di coda Geotermica ma anche i Fratres Perignano scenderanno in campo affrontando il Montecatini Valdinievole. Se da un lato la Cuoiopelli cercherà di far sua l’intera posta in palio per non far allontanare troppo i cugini del Tuttocuoio, dall’altra parte la compagine di Larderello è impegnata duramente per restare agganciata al gruppo delle candidate ai play out. Anche i Fratres Perignano contro il Montecatini vorranno confermare il loro buon momento, vengono da due vittorie consecutive, per puntare ad essere la terza forza del campionato. La gara contro i pistoiesi non dovrebbe rappresentare uno scoglio insuperabile ma è necessario che la squadra scenda in campo determinata. Domenica pomeriggio, con i risultati delle due avversarie dirette già noti, scenderà in campo anche il Tuttocuoio. Affronterà un Lanciotto Campi affamato di punti perché si trova in zona play out. La squadra di mister Sena viaggia con il vento in poppa, imbattuta da sette giornate e diciannove punti conquistati su ventuno a disposizione sono un bottino invidiabile, e vorrà incrementare il buon vantaggio che ha sulle inseguitrici. Tutte le partite, sia quelle di oggi, sabato, che quelle di domenica, inizieranno alle ore 14.30.

Pietro Mattonai