Calcio Eccellenza. Doccia gelata per la Geotermica. Il duro ko a Montespertoli

MONTESPERTOLI

3

GEOTERMICA

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Conti, Marconi, Pecci (43’ st Raba), Falconi (20’ st Marcacci), Anichini, Cioni (27’ st Lotti), Maltomini, Mosti (15’ st Leoncini). All. Sarti.

GEOTERMICA: Bettarini, Pruneti, Romeo, Pavoletti, Caccio’, Misseri, Landi, Pashja (25’ st Zoncu), Pellegrini, Falchini, Campo (25’ st Dussol). All.Niccolai.

Arbitro: Piangiani di Siena.

Marcatori: al 7’pt Maltomini, al 7’st Mosti, al 42’st Leoncini.

MONTESPERTOLI – Una secca sconfitta, quella odierna della Geotermica, che arriva un po’ inaspettata dopo due ottime prestazioni ma soprattutto dopo due vittorie ottenute contro compagini di alta classifica. Un risultato che ci poteva stare ma che lascia l’amaro in bocca perché troppo perentorio e anche troppo premiante per quello che in campo ha fatto la squadra del Montespertoli. "Era una partita alla nostra portata – dice a fine partita il mister della Geotermica Niccolai – contro una squadra di buon livello ma noi oggi abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Devo dire che siamo stati a lungo in partita , abbiamo subito il primo gol su un nostro errore difensivo e, nonostante lo svantaggio, abbiamo mancato un paio di occasioni per pareggiare subito il conto. Una sconfitta che ci fa malissimo, per la prestazione, perché non abbiamo giocato come abbiamo fatto nelle ultime tre partite e con un punteggio troppo pesante". La cronaca vede in avvio il Montespertoli in vantaggio con un gol realizzato da Maltomini, abile a sfruttare un errore della difesa della Geotermica. Pronta la reazione ospite che creano due occasioni per pareggiare ma sia Pashja che poi Falchini non riescono a concretizzare. In avvio di ripresa, al 7’, il raddoppio locale, ancora con palla rubata alla difesa, che permette a Mosti di fare gol. Falchini potrebbe accorciare le distanze ma viene neutralizzato. Nel finale, al 42’, la pressione locale costringe la difesa a perdere palla e Leoncini si invola per il terzo gol.

Pietro Mattonai