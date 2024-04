Calcio: Eccellenza. Domenica campionato fermo dopo la morte di Giani. Il Camaiore tornerà in campo a Fucecchio il 28 aprile

Si fermerà per una domenica solo il campionato di Eccellenza Toscana, per quanto riguarda il girone A, dopo la tragica morte sul campo del giocatore Mattia Giani del Castelfiorentino. Niente partite dunque domenica 21 aprile per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana. Due sono le motivazioni che hanno portato Paolo Mangini e i suoi consiglieri a compiere questa scelta, quando siamo a sole due giornate dal termine della regular season. La prima ragione è rispettare e onorare la memoria del povero Mattia Giani, drammaticamente deceduto lunedì mattina dopo il malore di domenica accusato al 15’ della partita a Campi Bisenzio (il funerale è previsto per il fine settimana, dopo gli esami sulla salma). E poi "per preservare le regolarità del campionato": infatti andrà recuperata proprio la gara tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, il cui esito influenza non poco la corsa alla salvezza. Il recupero del match si giocherà mercoledì prossimo (24 aprile) e poi così le due rimanenti giornate (29ª e 30ª) scaleranno di una settimana in avanti, giocandosi quindi dopo il recupero Lanciotto-Castelfiorentino, nella piena regolarità della classifica. La 29ª (penultima) giornata si giocherà quindi domenica 28 aprile (e non più domenica 21 aprile). La 30ª (ultima) si giocherà domenica 5 maggio (e non più domenica 28 aprile). Così per altro l’Eccellenza finirà in pari con la Serie D, la Promozione, la Prima e la Seconda categoria. Scalano di una settimana in avanti pure i playoff (12 e 19 maggio) e i play-out (12 maggio) del girone A di Eccellenza. Non cambia nulla invece per gli spareggi nazionali fra le seconde d’Eccellenza che iniziano domenica 26 maggio.