CALCIO ECCELLENZA. Due nomi in ballo per la panchina del Tuttocuoio

Aldo Firicano e Massimo Maccarone. Sono questi i due nomi rimasti ieri sera sul taccuino della presidente Paola Coia per sostituire Nicola Sena, sollevato dall’incarico di allenatore del Tuttocuoio all’indomani del k.o. interno con la Cuoiopelli. Sedersi sulla panchina di una squadra prima in classifica che deve gestire 4 punti di vantaggio con cinque partite davanti – e che quindi è padrona del proprio destino - è sicuramente una proposta allettante, ma…. Ma c’è il fatto che nessuno dei due papabili sopra menzionati è mai sceso ad allenare in Eccellenza nelle rispettive carriere. Firicano, 57 anni, e alla guida di club da 15 stagioni, si è diviso tra campionati di Serie C2 (Biellese e Sudtirol), Seconda divisione (Carrarese, Poggibonsi, Borgo a Buggiano, Pro Patria e Pergolettese), Lega pro (Forlì e ancora Carrarese) e Serie D, categoria nella quale ha iniziato allenando la Sestese (2004-05) e dove ha chiuso con Prato (2020-21 e 2021-22) e Sangiovannese (2022-23). Ben più breve la carriera da allenatore di Maccarone, che d’altronde ha "solo" 44 anni, impegnato su una panchina per due stagioni, entrambe in Serie D. Due anni fa il debutto al Ghiviborgo e nel torneo scorso il passaggio al Piacenza, dove però è rimasto solo le prime 11 giornate (5 vittorie, 5 sconfitte e 1 pari) prima di venir esonerato. Il telefono della presidente Coia ieri era bollente, ma a tarda serata la fumata bianca non era ancora arrivata. La decisione finale però non dovrebbe andare oltre oggi perché domenica è di nuovo tempo di campionato e la compagine di Ponte a Egola sarà impegnata a Massa a difendere il ruolo di capolista. Come si capisce, chiunque sarà il nuovo allenatore ha a disposizione un tempo ridotto per fare conoscenza dei giocatori.

s.l.