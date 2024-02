Calcio Eccellenza. Esulta il Mazzola . Corsi fa male alla Rondinella

MAZZOLA

1

RONDINELLA

0

MAZZOLA: Florindi, Landozzi (74’ Pierangioli), Gianneschi, Fabbrini, Bonechi N., Majuri (79’ Simi), Corsi, Cruciani, Bartolini (86’ Cavallini), Burato (68’ Silvestri), Baroni (74’ Hoxhaj).

Panchina: Cefariello, Bonechi L., Begnardi, Borgheresi. Allenatore Argilli.

RONDINELLA: Pecorai, Bartolini F., Gorfini, Ferrmaca (86’ Cecchi), Falciani (89’ Marotta), Caparrini (64’ Minischetti), Fantechi, Antongiovanno, Cragno, Rosi, Travaglini (86’ Santini).

Panchina: Sciatti, Ciardini, Pecchioli, Cavedoni, Gjini. Allenatore Santini.

Arbitro Riboli di Crema (Ernano - De Matteis).

Rete: 59’ Corsi.

Note – Ammoniti: Bonechi N., Silvestri, Bartolini F., Cecchi. Recupero: 1’ e 6’.

SIENA – Torna alla vittoria il Mazzola che a Cerchiaia ha la meglio di una Rondinella combattiva ma punita dal gol di Corsi. La gara si apre al 17’ con una buona opportunità sprecata da Antongiovanni che cerca un pallonetto dal limite dell’area che Florindi addomestica. Due minuti dopo ancora ospiti su calcio di punizione, la sfera danza pericolosamente in area fino all’arrivo di capitan Fabbrini a sbrogliare la matassa. Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con un pericoloso cross di Rosi al 50’, sul secondo palo arrivano Antongiovanni e Bartolini che si pestano i piedi lasciando la palla terminare in fallo di fondo. Al 55’ clamorosa palla goal per il Mazzola: Corsi crossa per la sponda di Gianneschi, Baroni arriva di gran carriera chiamando Pecorai al miracolo con l’aiuto della traversa. E’ solo l’antipasto per la rete che arriva al 59’ con Corsi, bravo a girarsi in area e a far partire un fendente che piega le mani dell’estremo difensore ospite. Al 74’ clamorosa doppia occasione per i biancocelesti: Gianneschi serve Baroni che si vede murare il tiro davanti alla porta, poi è Bonechi a sfiorare la gioia personale mancando l’appuntamento con la palla. L’ultimo sussulto è la sciabolata di Minischetti all’ultimo secondo utile, Florindi è attento.