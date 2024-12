Calcio Eccellenza femminile. La Rinascita Doccia punta in alto con Colzi

Si è chiuso nel migliore dei modi il 2024 del Rinascita Doccia, alla ribalta del calcio femminile. La prima squadra, nel campionato regionale di Eccellenza Figc-Lnd, è affidata da questa stagione al tecnico Sara Colzi. Nell’ultimo turno il Rinascita Doccia ha vinto, con un netto 8-0 casalingo, contro il Livorno e ha chiuso il girone di andata al secondo posto, a sole due lunghezze dalla corazzata Prato Social Club. Proprio contro i pratesi, alla penultima giornata, si era giocata lo scontro diretto a Prato. Il club di Sesto Fiorentino recrimina per la mancata espulsione di una giocatrice laniera rea di plateale fallo di reazione nel corso del primo tempo, con l’atleta sestese costretta per contro a uscire dal campo.

Le sestesi comunque non si sono arrese e hanno continuato a tenere in mano il pallino del gioco sfiorando il vantaggio, capitolando poi a tempo ampiamente scaduto per un autogol. Le rossoblù del Rinascita Doccia in ogni caso sono lì a giocarsela con 18 punti in classifica a due lunghezze dal primo posto che vale la promozione in serie C nazionale, con il miglior attacco del campionato (ben 41 gol fatti in 8 gare), a pari punti con la Casolese di Casole D’Elsa. Sia il Prato che la Casolese dovranno giocare nel girone di ritorno lo scontro diretto allo stadio Biagiotti di Sesto Fiorentino. Un campionato che si conferma ad alto livello tecnico e agonistico.

Per il Rinascita bene anche la formazione Juniores di Ruben Bellucci, dopo qualche passo falso iniziale, che sta scalando le posizioni mettendo insieme 22 punti in 10 partite. Il Rinascita Doccia sta portandosi a meno due dalla vetta occupata dal Pisa (24 punti e per ora nessuna sconfitta); le sestesi hanno a loro volta il miglior attacco (56 gol fatti) e la miglior difesa in coabitazione col Livorno (8 gol subiti). Un gruppo con i mezzi per levarsi divers e soddisfazioni e con giocatrici di valore.

Soddisfatto il presidente del Rinascita Doccia Adriano Bruscagli che crede molto nel progetto del calcio femminile.

Francesco Querusti