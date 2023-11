Calcio Eccellenza. Folgore benino: "Ci manca il gol»

Esordio senza reti per Carmine Parlato sulla panchina della Folgore Caratese che contro il Desenzano muove la classifica e sale a quota 20. Il tecnico campano da pochissimi giorni alla guida degli azzurri era stato buon profeta alla vigilia riguardo alla fase offensiva e alla necessità di essere più cinici. Si sperava che si andasse a finalizzare là davanti. Mi sarebbe piaciuto iniziare con i tre punti, ma per vincere le partite bisogna fare gol. Il pareggio ci lascia l’amaro in bocca per le occasioni avute, a differenza degli avversari. Però analizziamo anche gli aspetti positivi e cioè non avere preso gol e tiri in porta da una squadra forte quale è il Desenzano". Poi Parlato aggiunge. "La squadra ci ha messo grande impegno, ma sotto altri punti di vista c’è da migliorare tantissimo. Fare un risultato positivo a Desenzano è comunque di buon auspicio per il futuro, allo stesso tempo è un peccato perché si poteva finalizzare meglio".

Ro.San.