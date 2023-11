Calcio Eccellenza. Fucecchio show in casa del River Pieve. A segno Andreotti, Ghelardoni e Rigirozzo

River pieve

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti (55’ Byaze), Lunardi, Tocci (63’ Rocco), Rossi, Di Giulio, Fruzzetti (46’ Magera), Cecchini, Canessa, Babboni, El Hadoui. A disp. Tozzini, Bachini, Dinucci, Penco. All. Fanani.

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni (69’ Tassi), Mariani (79’ Badalassi), Cenci, Andreotti, Agostini (69’ Cioni), Rigirozzo (67’ Boghean). A disp. Rocchi, Bindi, Nannetti, Maccagnola, Re. All. Dell’Agnello.

Arbitro: Germano di Ostia Lido.

Reti: 13’ Andreotti, 22’ Ghelardoni, 50’ Rigirozzo.

PIEVE FOSCIANA – Prestazione da incorniciare del Fucecchio, che scende in campo con il giusto atteggiamento e rifila un pesante, quanto meritato 3-0 al River Pieve. Avvio sprint dei bianconeri, che impiegano poco più di 20 minuti per indirizzare la gara. Al 13’, infatti, Andreotti duetta bene con Agostini e trafigge Biggeri per il vantaggio, mentre al 22’ ci pensa Ghelardoni a firmare il raddoppio dopo una sponda aerea di Lecceti sugli sviluppi di una punizione calciata da Mariani. Prima dell’intervallo Andreotti sfiora la doppietta personale e in avvio di ripresa è Rigirozzo a scoccare dal limite il tiro del 3-0. Ultimi 10 minuti un po’ sofferti, ma la squadra di Dell’Agnello (nella foto) non rischia mai seriamente.