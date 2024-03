Calcio Eccellenza. Geotermica esce a testa alta

CAMAIORE

2

GEOTERMICA

1

POL.CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Zambarda, Arzillotti, Velani, D’Alessandro, Crecchi, Amico, Geraci (29’ st Biagini), Da Pozzo, Kthella (19’ st Imbrenda). All.Cristiani.

GEOTERMICA: Rossi, Gadiaga, Pruneti, Pavoletti, Cacciò, Mecacci, Scottu (27’ st Zoncu), Puccini (27’ st Dussol), Pellegrini, Falchini, Campo. All.Niccolai.

Arbitro: Mattia Solito di Piombino.

Marcatori: al 14’pt Scottu, 20’pt aut.Gadiaga, 27’pt Geraci.

Camaiore – Il Camaiore vince lo scontro con il fanalino di coda Geotermica ma la squadra boracifera non demerita ed esce a testa alta a fine partita. "Retrocederemo sicuramente ma lo faremo con dignità – dice a fine partita l’allenatore della Geotermica Matteo Niccolai – perché oggi in campo abbiamo giocato bene e non da ultimi. Il Camaiore non ha giocato da seconda in classifica, sul campo ha fatto vedere di non meritarselo. Noi nonostante la formazione largamente rimaneggiata – insiste Niccolai – costretti a fare a meno di ben otto giocatori, abbiamo fatto vedere di essere una squadra. Nel secondo tempo abbiamo fatto gioco e creato due nitide occasioni per pareggiare. Ce lo meritavamo, il gruppo è un gran gruppo e sta dando tutto, fino in fondo, e io sono orgoglioso di quanto stanno facendo i ragazzi". La cronaca vede al 14’ la Geotermica portarsi in vantaggio con Scottu che dopo un bella azione corale entro l’area di rigore fa partire un gran tiro che supera Barsottini. Al pareggio di locali arrivano in modo fortunoso, al 20’, quando su un cross di Borgia dalla destra, interviene Gadiaga con una sfortunata deviazione che infila la palla nella propria porta e beffa il portiere Rossi. Con il campo al limite della impraticabilità il Camaiore al 27’ riesce a portarsi in vantaggio con un gol di Geraci, realizzato a seguito degli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il Camaiore controlla ma è la Geotermica che fa gioco, dimostra di esserci e di non essere una cenerentola. Crea almeno due nitide occasioni per pareggiare che però non riesce a concretizzare.

Pietro Mattonai