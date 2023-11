Calcio: Eccellenza. Il Camaiore per svoltare con Cristiani al timone

Il Camaiore quest’oggi alle 14.30 nella 10ª giornata di Eccellenza è sul campo della Geotermica (arbitra Galligani di Pistoia, con assistenti Ginanneschi e Gentili di Grosseto). Sarà la prima sulla panchina bluamaranto di Pietro Cristiani che, subentrato all’esonerato Luca Polzella, confessa: "Una piazza di blasone come Camaiore non l’avrei rifiutata per nessun altra proposta. Volevo venire qui e ho rinunciato anche ad un’altra chiamata ricevuta nella stessa settimana. Ho trovato un gruppo super disponibile. Se la squadra ha 7 punti ovviamente qualche problema c’è. Ho cercato subito di cambiare qualcosa. Vedremo se ci sono riuscito. La società mi ha messo a disposizione tutto. Anche se in 10 giorni non è facile trasmettere tutto, io ho provato a dare una svolta mentale più che tattica. Le qualità ci sono. La Geotermica cercherà di darci una mazzata a livello di classifica. Ma noi andiamo lì per fare la partita e per vincere, anche a costo di essere più brutti e più “sporchi“". Mancherà Zambarda per squalifica in difesa e forse l’acciaccato Amico in mediana. Dubbio sulla seconda quota under tra Adami e Mirco Ricci.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 5 Arnaldi, 3 Crecchi (2004); 7 Da Pozzo, 4 Anzilotti, 10 Biagini; 8 Adami (2004, M. Ricci 2003); 9 Geraci, 11 Kthella.